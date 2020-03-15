Yılın ilk 11 ayında Şehit Racayi Limanı'ndan petrol ürünleri ticareti %26 arttı

Hürmüzgan İl Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, bu dönemde 77 bin 919 ton petrol ürünlerinin taşındığını ve bu sektörde %100 büyüme görüldüğünü dile getirdi.

İRNA’ya konuşan Afifipur, yılın ilk 11 ayında (21 Mart 2019- 19 Şubat 2020 arası) kabuotaj edilen petrol ürünleri miktarının yüzde 2.4 artışla 15 milyon 524 bin 357 tona çıktığını kaydetti.

Şehit Racayi Limanı'nda petrol ürünlerinin boşaltma ve yükleme işlemlerine değinen Afifipur, ‘Bu dönemde boşaltması ve yüklemesi yapılan petrol ürünleri miktarı %5.5 artış kaydederek, 24 milyon 167 bin 808 ton kadar oldu’ dedi.

Petrol dışı malların boşaltılması ve yüklenmesne de değinen Afifipur, bu dönemde 70 milyon 961 bin tondan fazla petrol ve petrol dışı malın Şehit Recayi Limanı Özel Ekonomik Bölgesi'nde transit edildiğini ve geçtiğimiz yılın ilk 11 ayına kıyasla bu alanda yüzde 3.7'lik bir artış gözlemlendiğini ifade etti.

Şehit Recayi Limanı, ülkenin konteyner gemisi işlemlerinin %80'inden fazlasını destekleyen İran'daki en büyük ve en iyi donanımlı konteyner limanıdır.

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