Bölge ülkelerindeki enerji santralleri İranlı uzmanlar tarafından onarılacak

Su ve Elektrik Ürünleri Yapım ve Temin Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Salihi, bölgedeki bazı ülkelerle santrallerinin İranlı uzmanlar tarafından onarılması için görüşmeler devam ettiğini açıkladı.

Şu anda türbinler de dahil olmak üzere santrallerin ekipmanlarının büyük bir kısmının yurt içinde üretildiğine dikkati çeken Salihi, 'Geride bıraktığımız yılda ambargoların artması ve uluslararası iletişim ve temaslarımıızın kısıtlanması nedeniyle ülke dışından ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin elde edilmesi zorlaştı. Bu nedenle bu yıl yerel uzmanların çabalarıyla ülke içinde çok önemli ve göze çarpıcı parça ve cihazlar, tasarlanarak yeniden yapılmış ve ters mühendislik yöntemiyle yeniden üretilmiştir' diye belirtti.

Buhar ve gaz türbinleri için çok sayıda çark kanadı ve ekipmanın üretilerek teslim edildiğini vurgulayan İranlı yetkili, ‘Türbin yapımı şu anda sınırlı sayıda şirketin tekelinde, ancak elektrik sanayi uzmanlarının çabalarıyla, şu anda İran Santraller Onarım Şirketi'nde üç türbin parça ve ekipmanının yapımı sürmektedir’ dedi.

Buhar türbin şaftlarının ilk olarak bu şirket tarafından tasarlanıp üretildiğini belirten Salihi, ‘Son üç ayda, yaklaşık 22 buhar türbini rotörü, gaz ve jeneratör yeniden inşa edilerek teslim edildi. Bu ekipmanların diğer bir kısmı da balans aşamasındadır’ ifadesini kullandı.

Şu anda birçok transformatörün yeniden inşa edildiğini dile getiren Salihi, ‘Şu anda 8 saha ve enerji santrali revizyonu aynı anda çalışıyor. Yaklaşık 4 bin megavatlık türbinler onarım aşamasındadır ve bu ünitelerin tamamını önümüzdeki yaz hazırlamak için çalışıyoruz’ diye ekledi.

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