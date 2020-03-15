İranlı uzmanlar oksijen konsantratörü cihazı üretti

Korona hastalarının oksijen konsantratörü cihazı ile çift yönlü solunum olumlu basınç cihazına acil ihtiyaçları bulunması nedeniyle, bu cihazların tamamen yerel imkan ve uzmanlarla Tahran ilinde üretilmeye başlandığı duyuruldu.

Üretilen bu iki üründen korona hastalarına oksijen sağlamada en önemli cihazlardan biri sayılan oksijen konsantratörü cihazının yanı sıra, akciğerleri çok zayıflayan hastalar da çift yönlü solunum lumlu basınç cihazı kullanıyor.

Oksijen konsantratörü cihazı otomatik olarak solunumu yapıyor ve aslında hastanın akciğeri gibi çaışıyor.

Korona hastalığında kanın oksijein düzeyi düştüğü için hastada solunum sorunlar baş gösterir. Bu aşamada oksijen verme işleminin cihazlarla yapılması gerekiyor.

Bu doğrultuda İran'ın Daniş Puya Yaşam Teçhiz Şirketi, Bereket bilgi tabanlı şirkette 10 milyar Tümenlik yatırımla oksijen konsantratörü cihazını üretmeye başlamıştır.

Gece gündüz çalışan fabrikada üretilen oksijen konsantratörü cihazlarının fiyatı, yurt dışı benzerlerine kıyasla her cihaz başına 2-3 milyon Tümen daha ucuz elde ediliyor.

İmam Humeyni Talimatları İcra Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bereket kuruluşuna bağlı şirkette istihdam edilen kişi sayısı doğrudan ve dolaylı olarak 150 civarındadır.