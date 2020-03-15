İranlı sporcu dünyanın en iyi 10 futsal oyuncusu arasında

Önceki yıllarda olduğu gibi, Futsal Planet sitesi 2019 yılında da futsal dahil olmak üzere her spor dalında dünyanın en iyi oyuncularının isimlerinin yer aldığı listeyi yayınladı.

Futsal Planet, İran, Portekiz, Brezilya, Rusya, İtalya, Tayland, İspanya, Japonya ve Arjantin'den on oyuncunun isimlerini listeledi.

Futsal Planet sitesi tarafından açıklanan 2019 Dünya En İyi Futsal Teknik Direktörleri arasında İran'dan Milli Futsal Takımı Teknik Dirktörü Muhammed Nazım Şeria da yer aldı.

Açıklamada, İran takımı, İspanya, İspanya kadınlar, İspanya 19 yaş altı, Brezilya, Brezilya kadınlar, Portekiz, Rusya, Tayland, Japonya 20 yaş altı takımlarla birlikte dünyanın en iyi takım adayları arasında yer aldı.

İran Milli Futsal Takımı oyuncusu Sara Şirbeygi, 2019 en iyi kadın futsal oyuncusu adayı gösterildi.

Futsalplanet internet sitesi İranlı kadın hakem Gelare Nazımi’yi da 2019 en iyi futsal hakemler adaylarından biri olarak sunmuştu.