Kum'da korkutan deprem

Yer yüzeyinin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen bu depremden sonra birçok artçı deprem yaşandı.

Civardaki illerde de hissedilen depremin yerel saatle 00.11'de meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu ölen ve yaralananlar veya olası hasar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İRNA'ya konuşan Kum Kriz Yönetimi'nden bir kaynak, 4 büyüklüğündeki depremin Kum'un Kehek bölgesinde saat 00:11'de meydana geldiğini açıkladı.

Kaynak ayrıca hasarın olmayacağını öngördüklerini, ancak artçı depremlerin yaşanacağını ifade etti.