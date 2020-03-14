İran Tuzak'ı İngiltere'de

28 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılması planan Discover Film Festivali, her yıl dünyanın birçok ülkesinden 5 bin filmin yarıştığı Avrupa film festivallerinden biridir.

Muhamemd Rahmeti'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Tuzak'ın uluslararası dağıtımını Şahin Nimeti'nin yönettiği Kac Film tarafından üstlendi.

İran son yıllarda başta film sektörü olmak üzere kısa film alanında büyük ilerlemeler kaydederek, birçok yurt dışı festivalden onlarca ödül aldı.

Son olarak kadın yönetmen Merziye Riyahni'nin yönettiği Sürücü Kursu, ABD Florida'daki 21. Kadın Filmleri Festivali'nden En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazandı.

Her yıl Birleşmiş Milletler gözetiminde 6-8 Mart tarihleri arasında Florida'da düzenlenen 21. Uluslararası ABD Kadınları Gözünden Film Festivali'nde elde edilen gelir, çalışan kadınları desteklemeye ayrılıyor.

Sürücü Kursu şimdiye kadar birçok uluslararası festivale katılmış ve Ermenistan Festivali'nden En İyi Kısa Film Ödülü ile İrlanda Festivali'nde En İyi Film, İngiliz Festivali'nden En İyi Kısa Film Ödülü ve San Francisco Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü dahil birçok ödüle değer görülmüştür.

Filmin oyuncu kadrosunda Linda Kiyani'nin yanı sıra Alirıza Sanifer, Salar Hamse ve Sanaz Misbah da yer aldı.