15 Mar 2020 00:23
Journalist ID: 2391
News Code: 83714439
0 Persons

Merkez Bankası Başkanı:

Petrol dışı ekonomik büyüme ilk 3 çeyrekte yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti

Petrol dışı ekonomik büyüme ilk 3 çeyrekte yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti

Tahran, İRNA- Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, İran'ın yılın ilk 9 ayında (21 Mart- 21 Aralık 2019 arası) petrol dışı sektörünün ekonomik büyümesinin % 1.3 olduğunu söyledi.

İnstagram hesabından açıklama yapan Himmeti, 'Korona ile ölümüne mücadele edildiği bugünlerde yılın ilk 3 çeyreği ile ilgili size iyi bir haber sunmak istiyorum' dedi.

Ekonomik performansın bütün yaptırımlara ve maksimum baskıya rağmen İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin belirlediği stratejiler bağlamında iyi olduğuna dikkati çeken Himmeti, Merkez Bankası'nın verilerine göre petrol dışı ekonomik büyümenin yılın 3. çeyreğinde yüzde 3.3, 9 aylık petrol dışı ekonomik büyümenin ise yüzde 1.2 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Tarım, sanayi, maden ve hizmet sektörlerinin üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 1.2 ve %7.8 büyüdüğünün altını çizen Merkez Bankası Başkanı, ekonominin toplam sektörlerinin ilk 9 ayda yüzde 1.3 büyüme kaydettiğini açıkladı.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 8 =