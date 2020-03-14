Petrol dışı ekonomik büyüme ilk 3 çeyrekte yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti

İnstagram hesabından açıklama yapan Himmeti, 'Korona ile ölümüne mücadele edildiği bugünlerde yılın ilk 3 çeyreği ile ilgili size iyi bir haber sunmak istiyorum' dedi.

Ekonomik performansın bütün yaptırımlara ve maksimum baskıya rağmen İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin belirlediği stratejiler bağlamında iyi olduğuna dikkati çeken Himmeti, Merkez Bankası'nın verilerine göre petrol dışı ekonomik büyümenin yılın 3. çeyreğinde yüzde 3.3, 9 aylık petrol dışı ekonomik büyümenin ise yüzde 1.2 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Tarım, sanayi, maden ve hizmet sektörlerinin üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 1.2 ve %7.8 büyüdüğünün altını çizen Merkez Bankası Başkanı, ekonominin toplam sektörlerinin ilk 9 ayda yüzde 1.3 büyüme kaydettiğini açıkladı.