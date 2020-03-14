İran'ın Fars Körfezi'ndeki ham petrol depolama kapasitesinde artış

İran Kıta Sahanlığı Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Siri bölgesindeki 110 metre çap ve 18 metre yüksekliğinde 2 nolu depo, bölgenin eski depolarından olarak 1976 yılında TKK isimli Japon firması tarafından inşa edilmiştir.

Tüm depolama işlemlerinin yerli müteahhitler tarafından gerçekleştiği ve bütün yapım aşamalarında standart uygulamaların devreye sokulduğu aktarıldı.

İran'ın petrol üretim kapasitesi de Selman sahasında üretimin günlük 6 bin varil arttı. İran'ın petrol üretiminin en ağır ambargolara maruz kaldığı bir dönemde artması dikkat çekti.

İran ve BAE arasında ortak petrol sahası olan Selman'da S1 platformunun kurulması ile petrol üretiminin İran'da günlük 6 bin varil arttığına dikkati çeken İran Kıta Sahanlığı Petrol Şirketi Genel Müdürü Alirıza Selmanzade, S1 platformunun en güncel güvenlik önlemleri eşliğinde monte edildiğini belirtti.

S1 platformunun monte işlemlerinin tamamen yerli imkanlarla yapıldığını söyleyen Selmanzade, Selman sahasında platform monte işlemlerinin ilk olarak 2014 yılında başladığını ifade etti.

1050 ton ağırlığında S1 platformunun Hürmüzgan il sınırları içinde Fars Körfezi'nde bulunan Selman petrol sahasında faaliyete başladığını kaydeden Selmanzade, platformun 12 inçlik yeraltı petrol borusu ile doğalgaz taşıyan ikişer 6 inçlik borudan oluştuğunu söyledi.

İran ile BAE arasında İran'a ait Lavan Adası'nın güney açıklarında yer alan Selman Petrol Sahası'nda günlük üretimin 6 bin varil arttığı açıklandı.