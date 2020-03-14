Urmiye Gölü su hacmi bir önceki yıla göre 1.59 milyar metreküp arttı

İRNA'ya konuşan Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi Batı Azerbaycan Ofisi Başkanı Ferhad Sarhoş, Urmiye Gölü'nün toplam su hacminin 3 milyar 920 milyon metreküpü aştığını dile getirdi.

Urmiye Gölü'nün genişliğinin halihazırda 2 bin 944 kilometrekareyi bulduğunu ifade eden Sarhoş, gölün geçtiğimiz yılın verileri ile kıyaslandığında 507 kilometre kare genişlik açısından arttığını bildirdi.

Urmiye Gölü'ne su taşıma projelerinin sonraki yıllarda adım adıma uygulancağının altını çizen Sarhoş, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Urmiye Gölü'nün canlandırılacağı ile ilgili vaadinin gerçekleşmeye başladığını kaydetti.

Urmiye Gölü'nü hayatını devam etmesi için ekolojik su düzeyinin 1274 metre olması gerekiyor. Su seviyesinin halihazırda 1272 metre olduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamdı BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Urmiye Gölü'nün canlandırılması için uygulanan ulusal ve uluslararası projelerin devamında, bu gölün tekrar eski güzel günlerine kavuşması için Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan yapılan açıklamaya göre, 'Bu iş birliği, bölgede kuraklığın yönetilmesi için kapsamlı bir sistemin devreye sokulması amacıyla yapılmaktadır. Bu doğrultuda FAO uzmanları ile Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ve İran Meteoroloji Kurumu uzmanlarınbdan oluşan bir grup, bölgeye giderek saha araştırma ve çalışması yaptı ve elde edilen sonuçları değerlendirdi' denildi.

FAO'nun bildirdiğine göre Japonya hükümetinin mali desteği ve FAO'nun teknik desteği ilke yürütülen bu projenin hayata geçirilmesinin amacı, kuraklığı yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir sistemin uygulanması ve Urmiye Gölü'nde kuraklığın önlenmesi yönünde stratejilerin belirlenmesidir.

Bu ortak ulusal ve uluslararası çaba sonucu Urmiye Gölü havzasında kuraklığın önlenmesi veya düşürülmesi nedeniyle ortaya çıkacak durumun değerlendirilme imkanı elde edilecektir.