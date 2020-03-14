14 Mar 2020 21:56
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News Code: 83714375
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İran'da yılın ilk 11 ayında 18.5 milyon ton çelik külçe üretildi

İran'da yılın ilk 11 ayında 18.5 milyon ton çelik külçe üretildi

Tahran, İRNA- Maden sektörü ile maden sanayi alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerden derlenen verilere göre, İran takviminde yılın ilk 11 ayında (21 Mart 2019- 19 Şubat 2020 arası) ülkede üretilen çelik külçe miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 18.5 milyona yükseldi.

Çelik şirketleri arasında Binan Çelik Şirketi ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 865 büyüyerek en iyi çıkışı gösterdi.

Öte yandan bu yılın 11. ayında (21 Ocak- 19 Şubat 2020 arası) çelik fabrikaları tarafından üretilen çelik külçe miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüş göstererek, 1 milyon 493 bin ton olarak gerçekleşti.

Toplam çelik grubu üretimi söz konusu dönemde önceki yılın ilk 11 ayına kıyasla yüzde 7 artış göstererek 12 milyon 380 bin tonu buldu.

Çelik sektöründe dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında yer alan İran'ın bu yıl en az 10 milyon ton ihracat yapması bekleniyor.

Öte yandan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran’ın maden ve minerallerinin toplam değerinin 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Rezevi Horsan ilinin Berdesken ilçesinde Altın Külçe Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Rahmani, ‘Şu anda ülkede 60’dan fazla mineral türü var ve İran'daki mineral durum çok uygun eviyededir’ dedi.

.Rahmani ayrıca madenlerinin daha derin incelenmesi durumunda ülkenin madencilik sektöründe daha büyük kapasiteye taşınacağını ifade etti.

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