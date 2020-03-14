İran'da yılın ilk 11 ayında 18.5 milyon ton çelik külçe üretildi

Çelik şirketleri arasında Binan Çelik Şirketi ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 865 büyüyerek en iyi çıkışı gösterdi.

Öte yandan bu yılın 11. ayında (21 Ocak- 19 Şubat 2020 arası) çelik fabrikaları tarafından üretilen çelik külçe miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüş göstererek, 1 milyon 493 bin ton olarak gerçekleşti.

Toplam çelik grubu üretimi söz konusu dönemde önceki yılın ilk 11 ayına kıyasla yüzde 7 artış göstererek 12 milyon 380 bin tonu buldu.

Çelik sektöründe dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında yer alan İran'ın bu yıl en az 10 milyon ton ihracat yapması bekleniyor.

Öte yandan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran’ın maden ve minerallerinin toplam değerinin 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Rezevi Horsan ilinin Berdesken ilçesinde Altın Külçe Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Rahmani, ‘Şu anda ülkede 60’dan fazla mineral türü var ve İran'daki mineral durum çok uygun eviyededir’ dedi.

.Rahmani ayrıca madenlerinin daha derin incelenmesi durumunda ülkenin madencilik sektöründe daha büyük kapasiteye taşınacağını ifade etti.