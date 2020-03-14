İranlı antrenör, dünyanın en iyi 10 futsal teknik direktörü arasında

Dmitry Nikolayev anısına verilen Dünya En İyi Futsal Teknik Direktörleri arasında İran Milli Futsal Takımı Teknik Direktörü Muhammed Nazım Şeria'nın da yer aldığı açıklandı.

2015 yılında Millilerimizn teknik direktörlük görevini üstlenen Nazım Şeria 2016 Dünya Futsal Kupası'nda dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Daha önce de İranlı kadın futsal hakemi Gelare Nazımi, İran Kadınlar Milli Futsal Takımı kalecisi Ferzane Tevessüli ve İran Milli Futsal Takımı oyuncusu Salar Ağapur kendi kategorilerinde dünyanın en iyi 10'u arasında kendilerine yer bulmuştu.