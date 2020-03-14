14 Mar 2020 21:40
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News Code: 83714311
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İranlı antrenör, dünyanın en iyi 10 futsal teknik direktörü arasında

İranlı antrenör, dünyanın en iyi 10 futsal teknik direktörü arasında

Tahran, İRNA- Futsal Planet sitesi tarafından açıklanan 2019 Dünya En İyi Futsal Teknik Direktörleri arasında İran'dan Milli Futsal Takımı Teknik Dirktörü Muhammed Nazım Şeria da yer aldı.

Dmitry Nikolayev anısına verilen Dünya En İyi Futsal Teknik Direktörleri arasında İran Milli Futsal Takımı Teknik Direktörü Muhammed Nazım Şeria'nın da yer aldığı açıklandı.

2015 yılında Millilerimizn teknik direktörlük görevini üstlenen Nazım Şeria 2016 Dünya Futsal Kupası'nda dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Daha önce de İranlı kadın futsal hakemi Gelare Nazımi, İran Kadınlar Milli Futsal Takımı kalecisi Ferzane Tevessüli ve İran Milli Futsal Takımı oyuncusu Salar Ağapur kendi kategorilerinde dünyanın en iyi 10'u arasında kendilerine yer bulmuştu.

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