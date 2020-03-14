Zarif: Cumhurbaşkanı Ruhani ambargoların İran'ın korona ile mücadeledesi üzerindeki etkisi hakkında mevkidaşlarına mektup yazdı

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, 'Cuhmhurbaşkanı Ruhani diğer ülkelerdeki mevkişlarına yolladığı mektubunda, ABD'nin uyguladığı yaptırımların İran'ın korona ile mücadelesini nasıl büyük ölçüde etkilediğini belirterek, ABD ambargolarını görmezden gelmelerini istedi. Bir zorbaya suçsuz insanları öldürmesine izin vermek ahlak dışıdır. Virüsler ne siyaset tanır ne coğrafya. Hepimiz böyle olmalıyız' ifadesini kullandı.

Zarif daha önce de, 'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığım mektupta uluslararası toplumun ABD'nin İran'a karşı yürürlüğe soktuğu insanlık dışı ambargoları kaale almaması ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade ettim' demişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığım mektupta, BM'den ve bu örgüte üye ülkelerden ABD'nin İran'a karşı yürürlüğe soktuğu insanlık dışı ambargoları kaale almaması gerektiğini ve yaptırımların korona virüsünün İran'a büyük ve ağır zararlar verdiği için kaldırılması gerektiğini ifade ettim' paylaşımını yaptı.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta ABD'nin tek taraflı ambargolarının Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi engellediğini ve mücadelenin sürdürülmesi için yaptırımların kaldırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Zarif, Amerika’nın petrol satışı, özel sektör ihracatı, mali, ulaştırma, sigorta, bankacılık sektörlerine uyguladığı ambargoların ilaç ve tıbbi teçhizatını önlemek için yapıldığını bunun yanında havacılık sektörüne uygulanan ambargoların ve son zamanlarda da koronavirüs ile mücadelede bilgi ulaşımına engellediğini belirtti.

Zarif, bu ekonomik terörizminin bir an evvel durdurulmasını gerekli sayarak, BM ve üye ülkelerin İran devleti ve halkının Amerika’nın politikasını durdurmada yanında olmasına vurgu yaptı ve Guterres’ten mektubun Genel Kurul ve BM Güvenlik Konseyi senedi olarak yayınlamasını istedi.

Zarif’in mektubu tüm uluslararası kurumların başkanlarına ve tüm ülkelerin dışişleri bakanlarına da gönderildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran’ın Amerikalı doktorlara ihtiyacı olmadığına ve dünyanın en iyi ve en cesur sağlık personeline sahip olduğunu söyledi.

Musevi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’ Yalancı acımak ve iğrenç kibir yerine İran halkına ilaç ve sağlık teçhizatı ulaşmak için ekonomik ve sağlık terörizmini durdurunuz, ayrıca Amerikan halkını da gözetiniz. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada bazı ülkelerin durumunun kritik olduğunu belirterek, Amerika’nın en iyi doktorlara sahip olduğunu ve İran’a yardım önerdiğini söyledi.