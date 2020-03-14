Dışişleri Bakanlığı'nda korona salgınından kaynaklanan sorunların çözümü masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası bağlantı ve temaslar yoluyla korona virüsü salgınını kontrol altına alma yönündeki çalışmalarının devamında bugün Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisi İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Gulamrıza Ensari ve çeşitli genel müdürlerin katılımıyla 'Uluslararası Temas Aracılığı ile Korona Virüsünden Kaynaklanan Sorunların Azaltılması Yollarının İncelenmesi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda diğer ülkelerin ve uluslararası kurumların sağlık olanaklarını almak için sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade edilirken, komşularla sınır kapılarındaki sorunlar ele alındı.

Ayrıca yurt dışında yaşan İranlıların durumu da masaya yatırılarak, İran büyükelçiliklerinin bu konuyu yakından takip etmeleri kararı alındı.