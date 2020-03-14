Korona ile mücadele, bölgesel ve uluslararası ortak ve koordineli eylemler gerekli kılıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı ülkelerdeki meslektaşlarına birer mektup gönderen Ruhani, bütün dünyanın korona ile mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek, mektupta İran'ın korona ile mücadeledeki politikalarını açıkladı.

ABD'nin yürürlüğe koyduğu haksız yaptırımların şimdiki koşullarda kaldırılması gerektiğinin altını çizen komşu ülkeler arasında ortak sağlık protokollerinin uygulanması teklifinde bulundu.

Ruhani yazısının bir bölümünde şu ifadeye yer verdi:

'Bu büyük ve tehlikeli krizin yönetimi, uluslararası mali piyasalara erişimde ve temel ihtiyaçlarını karşalamada kısıtlamalar ve büyük sorunlarla karşı kaşıya kalan (İran) bir yana dursun, hiçbir ülkenin tek başına yapacağı bir konu değildir.'

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 611'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 12 bin 729'a yükseldiğini, 4339 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.