İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 611’e yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 611'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 12 bin 729'a yükseldiğini, 4339 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1365 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, İran'da korona virüsüne yakalananların sayısın 12 bini aştığını söyledi. Cihanpur dünden buyana ortaya çıkan 1365 civarında vakanın 347'sinin Tahran, 32'sinin Kum, 17 kişinin Mazenderan, 113'ünün Gilan, 155'inin İsfahan, 134'ünün Elburz, 115'inin Merkezi, 47 kişinin Kazvin, 47 kişinin Simnan, 30 vakanın Rezevi Horasan, 11 vakanın Fars, 2 kişinin Luristan, Doğu Azerbaycan'da 59, Huzistan'da 48, Yezd'de 73, Zencan'da 31, Kurdistan'da 5, 33 kişinin Erdebil, 8 vakanın Kirmanşah, 17 vakanın Hemedan, 2 kişinin Sistan ve Beluçistan, 4'ünün Güney Horasan, 1'inin Kuzey Horasan, 6 kişinin İlam, 31 vakanın Batı Azerbaycan ve 7 vakanın Buşehr illerinde meydana geldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 130 binden fazla kişiden 5 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Korona teşhis laboratuvar sayısının 50'ye çıktığına işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmere tanık olduklarını sözlerine ekledi.