İran halkı ile hükümeti zor günlerin dostlarını asla unutmaz

Twitter hesabından açıklama yapan Musevi, 'Dışişleri Bakanı Zarif'in twitleri ve telefon görüşmeleri ile İran'ın yurt dışındaki temsilciliklerinin katkıları ile Türkiye, Çin BAE, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yardımlarının yanı sıra Azerbaycan, Japonya, Katar ve Rusya'dan mali destek ile tıbbi malzeme paketleri alınmıştır. İran halkı ile hükümeti, asla zor günlerdeki dostlarını unutmaz.'

Çin'in gönderdiği yardımlara işaret eden Musevi, bu ülkenin 350 bin adet korona virüsü teşhis kiti, 2 milyon 400 bin maske, 130 bin izole elbisesi, 120 adet vantilatör, 2800 ateş ve oksijen ölçme cihazı, 13 bin koruyucu gözlük, 160 bin adet yüz koruyucu ve 50 civarında korona tedavisinde kullanılan koliyi 8 uçuşla İran'a gönderdiğini ve Sağlık Bakanlığı'nın bunları teslim aldığını ifade etti.

Çin halkının yardımlarının devam ettiğinin altını çizen Musevi, 'Halihazırda 32 bin kilo türlü destek malzemesi paketlenmiş ve İran'a gelmek üzere beklemektedir. Zarif'in twitleri sonrası bazı ülkeler tıbbi malzemeleri İran'a göndermeye hazır olduklarını duyurmuş ve bunlardan bir kısmı halkımıza iletilirken, diğer kısımları gelecek günlder halka bildirilecektir' diye ekledi.