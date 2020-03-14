Çin: İran'ın korona ile mücadele çalışmalarını destekliyoruz

China Daily Gazetesi'nden yayınlanan habere göre Çin Cumhurbaşkanı Ping bu mesajda İran halkı ile dayanışma mesajı ileterek, korona ile mücadeledeki tecrübe ve bilgi paylaşımına hazır olduklarını ifade etti.

Çin ile İran köklü stratejik ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Çin Cumhurbaşkanı, 'İki ülke halkı eskiden beri birbirinin dostudur. İran halkı ile hükümeti de korona virüsü ile mücadele konusunda Çin'i samimi ve dostça destekledi' değerlendirmesinde bulundu.

Çin, İran'a korona ile mücadele içni destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Çin Cumhurbaşkanı, 'İran'a yardıma devam etmeyi düşüyüruz. İran halkı ile hükümetinin koronaı kontrol altına alma çalışmalarının başarı ile sonuçlanacağı kanısındayım' diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsüne yakalananların sayısının 11 bin 364 kişiye yükseldiğini bildirdi.

Cihanpur yaptığı açıklamada, Koronnavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 514’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 11 bin 364’e yükseldiğini, 3529 kişinin ise iyileştiğini söyledi.