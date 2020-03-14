DSÖ: İran'ın koronayı kontrol altına alma öncelikleri güncelleşmektedir

DSÖ'dan bir heyetin başkanlığında İran'ı ziyaret eden DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durum Direktör Vekili Dr. Richard Brennan yaptığı açıklamada, 'Halihazırda İran'da kapsamlı ve koordine bir yaklaşım sergilenmekte ve özellikle hastalık bulaşan kişilerin yönetimi, laboratuvarla ve tehlikeli temaslar açısından sağlam adımlar atılmtır' dedi.

İran'da toplumun farklı kesimleri arasındaki etkileşimden etkilendiklerini kaydeden Brennan, 'İran sağlık ve tedavi yetkili ve personeli çok yoğun şekilde çalışarak, bu hastalığı kontrol altına almak ve insanların hayatını kurtarmak için üzerine düşeni yapıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

İran hükümetinin güçlü sağlık sistemi ve kriz yönetimi kapasitelerini kullandığını dile getiren DSÖ yetkilis, daha fazla çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsüne yakalananların sayısının 11 bin 364 kişiye yükseldiğini bildirdi.

Cihanpur yaptığı açıklamada, Koronnavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 514’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 11 bin 364’e yükseldiğini, 3529 kişinin ise iyileştiğini söyledi.