İran'ın korona ile mücadele çalışmaları gurur vericidir

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Korona İile Mücadele Ulusal Komitesi toplantısında konuşan Ruhani, İran'ın korona ile mücadele ederken ambargolara maruz kaldığına dikkati çekerek, 'Hiçbir ülke, ambargo ve maksimum baskı koşullarnda tüm dünyayı kasıp kavuran bu virüse karşı mücadele gücüne sahip değildir.' diye konuştu.

Bütün dünya ülkelerinin korona virüsü ile uğraştıklarını kaydeden Ruhani, 'İran'ın koşulları bütün bu ülkelerden farklıdır. Ancak şu ana kadarki yaptıklarımız kabul edilebilir düzeydedir' diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsüne yakalananların sayısının 11 bin 364 kişiye yükseldiğini bildirdi.

Cihanpur yaptığı açıklamada, Koronnavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 514’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 11 bin 364’e yükseldiğini, 3529 kişinin ise iyileştiğini söyledi.