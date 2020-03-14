İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Trump'ın açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sözcü Musevi ABD'nin Çıkarlarını Gözeten Büyükelçi olan İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, 'ABD Başkanı Trump'ın İran hakkındaki temelsiz açıklamaları nedeniyle Büyükelçi Bakanlığımıza çağrılarak Trump'ın ifadelerini şiddetle prosteto ettiğimizi kendisine bildirdik' dedi.

Musevi şu ifadelere yer verdi:

'ABD'nin Çıkarlarını Gözeten İsviçre Büyükelçisi'ne ABD Başkanı'nın diğer ülkeleri suçlamaktansa ABD'nin Irak'ta yasa dışı varlık gösterdiğini ve Irak halkının ABD'den nefretlerinin ana kaynağı olan Iraklı asker ve komutanları öldürdüğünü bir gerçek olarak kabul etmelidir.

ABD'nin Irak'ta yanlış politikaları, mevcut tansiyonun sebebidir ve başta Trump olmak üzere ABD yetkilileri, temelsiz ve tehlikeli açıklamalarda bu sorumluluktan kaçınamaz. Ayrıca İsviçre Büyükelçisi'ne ABD'nin olası her hangi yersiz eylemi ve bunun doğurduğu sonuçlar hakkında görüşümüzü ilettik.'

ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Irak'ın Taci üssüne düzenlenen saldırıdan temelsiz iddialarla İran'ı sorumlu tutmuştu.