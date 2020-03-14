14 Mar 2020 11:02
Journalist ID: 2391
News Code: 83713296
0 Persons

İran'ın BM Daimi Temsilcisi:

ABD yaptırımları korona ile mücadelenin önünde engeldir

ABD yaptırımları korona ile mücadelenin önünde engeldir

New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, ABD ambargolarının İran'ın korona virüsü ile mücadelesini engellediğini belirterek, uluslararası krizlerin gerçek uluslararası çalışmalara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Taht-ı Revançı, 'Dün Tahran'dan New York'a döndüm. İran halkı ile hükümeti korona ile yoğun mücadele içinde ancak ABD'nin uyguladığı ambargolar çalışmaları engelliyor' paylaşımını yaptı.

ABD'nin hümaniter çalışmaları siyasileştirmekten çekinmesinin zamanı geldiğini kaydeden İranlı yetkili, 'ABD yaptırımları kaldırmalıdır. Uluslararası krizlerin gerçek uluslararası çalışmalara ihtiyacı var' diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsüne yakalananların sayısının 11 bin 364 kişiye yükseldiğini bildirdi.

Cihanpur yaptığı açıklamada, Koronnavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 514’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 11 bin 364’e yükseldiğini, 3529 kişinin ise iyileştiğini söyledi.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 0 =