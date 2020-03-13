13 Mar 2020 21:19
Journalist ID: 1942
News Code: 83712814
0 Persons

İranlı karikatürist Güney Kore’de ikincilik elde etti

İranlı karikatürist Güney Kore’de ikincilik elde etti

Tahran, IRNA- İranlı kadın karikatür sanatçısı Sepide Feramerzi, Güney Kore Sicaco 2020 yarışmalarında ikinci oldu.

Gönderilen binlerce eser arasından 60 ülkeden seçilen 485 eser arasından İranlı karikatüristin eseri ikinci oldu.

Feramerzi aha önce Çin, Norveç, İtalya,  Fransa’dan a ödüller kazanmıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 6 =