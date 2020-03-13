İranlı karikatürist Güney Kore’de ikincilik elde etti

Gönderilen binlerce eser arasından 60 ülkeden seçilen 485 eser arasından İranlı karikatüristin eseri ikinci oldu.
Feramerzi aha önce Çin, Norveç, İtalya, Fransa’dan a ödüller kazanmıştı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- İranlı kadın karikatür sanatçısı Sepide Feramerzi, Güney Kore Sicaco 2020 yarışmalarında ikinci oldu.
Gönderilen binlerce eser arasından 60 ülkeden seçilen 485 eser arasından İranlı karikatüristin eseri ikinci oldu.
Feramerzi aha önce Çin, Norveç, İtalya, Fransa’dan a ödüller kazanmıştı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Şahrud, IRNA- Şahrud’a bağlı Miai kentinde kış mevsiminin bitmesi ve Bahar’ın gelmesi ile birlikte…
Tahran, IRNA- İranlı kadın karikatür sanatçısı Sepide Feramerzi, Güney Kore Sicaco 2020 yarışmaların…
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