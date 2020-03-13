İran’a Koronavirüs’e yakalanan sayısı 11 bin 364 kişiye yükseldi

Cihanpur yaptığı açıklamada, Koronnavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 514’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 11 bin 364’e yükseldiğini, 3529 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Cihanpur, dünden bu yana 1289 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğini ve 85 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cihanpur dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 303'ünün Tahran, 42’sinin Kum, 192 kişinin Mazenderan, 81’innin Gilan, 110’ünün İsfahan, 6’sınnın Elburz, 48'nin Merkezi, 12 kişinin Kazvin, 38 kişinin Simnan, 21 kişinin Gülistan, 110 vakanın Rezevi Horasan, 33 vakanın Fars, 25 kişinin Luristan, , Doğu Azerbaycan'da 97, Huzistan'da 15, Yezd'de 46, Zencan'da 20, Kurdistan'da 9, 15 kişinin Erdebil, 15 vakanın Kirmanşah, 12 kişinin Kirman, 10 vakanın Hemedan, 2 kişinin Sistan ve Beluçistan, 25 vakanın Batı Azerbaycan illerinde meydana geldiğini açıkladı.

Cihanpur, İsfahan ve Horasan Rezevi illerinde hasta sayısında bu illere yolcuların artmasından dolayı artmakta olduğunu söyledi.

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2012