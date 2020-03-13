Musevi: Trump, Amerika’nın bölgedeki güçlerinin varlığı ve davranışlarını gözden geçirsin

Trump’ın Irak’taki saldırılarla ilgili sözlerine tepki gösteren Musevi, ‘’Amerika Irak’taki yasa dışı varlığının sonuçlarını ve Irak halkının savaşçıları ve komutanlarının terörüne verdiği tepkiyi başkalarının üzerine yıkamaz. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’Trump, tehlikeli uygulamalar ve temelsiz ithamlar yerine bölgedeki güçlerinin varlığı ve davranışlarını gözden geçirsin ve mantıksız davranışları ve sorumluluktan kaçmak için başkalarını itham etmeyi bırakmalı. ‘’ dedi.

ABD, bu sabah bir bildiri ile Irak’a hava saldırısı düzenlediğini teyit etti.

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2012