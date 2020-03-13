13 Mar 2020 12:23
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News Code: 83712391
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Musevi: Trump, Amerika’nın bölgedeki güçlerinin varlığı ve davranışlarını gözden geçirsin

Musevi: Trump, Amerika’nın bölgedeki güçlerinin varlığı ve davranışlarını gözden geçirsin

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Başkanı Trump’ın, Amerika’nın bölgedeki güçlerinin varlığı ve davranışlarını gözden geçirmesini söyledi.

Trump’ın Irak’taki saldırılarla ilgili sözlerine tepki gösteren Musevi, ‘’Amerika Irak’taki yasa dışı varlığının sonuçlarını ve Irak halkının savaşçıları ve komutanlarının terörüne verdiği tepkiyi başkalarının üzerine yıkamaz. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’Trump, tehlikeli uygulamalar ve temelsiz ithamlar yerine bölgedeki güçlerinin varlığı ve davranışlarını gözden geçirsin ve mantıksız davranışları ve sorumluluktan kaçmak için başkalarını itham etmeyi bırakmalı. ‘’ dedi.

ABD, bu sabah bir bildiri ile Irak’a hava saldırısı düzenlediğini teyit etti.

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2012

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