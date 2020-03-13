Dar gelirli vatandaşlara 3 yardım paketi verilecektir

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin direktifi ile yaklaşık 3 milyon dar gelirli aileyi kapsayacak paketlerden ilki 10 güne kadar ve kalan iki pakette 21 Mart’tan sonra verilecektir.

Ruhani, Plan ve Bütçe Kurumu, Kooperatifçilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ivedi bir şekilde paketlerin hazırlanması direktifini verdi.

Koronavirüs’ün ekonomik boyutlarını incelemek amacıyla da Pazar günü Ruhani’nin başkanlığında İran Ticaret Odaları Başkanlarının katılımı ile düzenlenecektir.

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2012