13 Mar 2020 12:07
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News Code: 83712371
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BM, Korona ile mücadelede İran ile işbirliği yapılmasını istedi

BM, Korona ile mücadelede İran ile işbirliği yapılmasını istedi

Tahran, IRNA- M Genel Sekreteri Antonio Guterres BM kurumları ve üye ülkelerden İran’a koronavirğüs ile mücadelede destek vermelerini istedi.

Guterres’in sözcüsü Stefan Dujarik yaptığı açıklamada, Genel Sekreter’in İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten bir mektup aldığını belirterek, Genel Sekreter’in İran’daki koronavirüs’ün yayılmasından çok kaygılı olduğunu belirtti.

DuJarik, Genel Sekreter’in İran’ın virüs ile mücadelesinden dolayı şükranlarını bildirdiğini ve İran’ın BM kurumlarının yardımlarından yararlanabileceğini belirtti.

Dujarik, İran’a ilaç ve tıbbi teçhizatların İran’a gönderilmesindeki sorunları bildiklerini ve Genel Sekreter’in tüm ülkelerden İran’a çabalarına destek vermelerini istediğini ifade etti.

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2012

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