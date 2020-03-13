İran Futsal Takımı 2019 en iyi takım adayları arasında

Futsal Planet İnternet Sitesi tarafından yapılan açıklamada, İran takımı, İspanya, İspanya kadınlar, İspanya 19 yaş altı, Brezilya, Brezilya kadınlar, Portekiz, Rusya, Tayland, Japonya 20 yaş altı takımlarla birlikte dünyanın en iyi takım adayları arasında yer aldı.

Daha önce İranlı Kadın Kaleci Ferzane Tevessoli, 2019 en iyi Futsal Kadın Kaleci adayı, Sara Şirbeygi en iyi kadın oyunc ve Kadın Hakem Glare Nazımi 2019’unn en iyi hakem adayı olmuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012