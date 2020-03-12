Ayetullah Hamenei, sağlık karargahı oluşturulmasını istedi

Ayetullah Hamenei, direktifinde, bir karargah oluşturmanın, mevcut durumun biyolojik bir saldırı olması yönündeki bazı ihtimallerin de olmasından dolayı biyolojik savunma tatbikatı olabileceğini ve İran’ın iktidarını arttıracağını söyledi.

Ayetullah Hamenei direktifinde, bu karargahın sahra hastanelerin kurulması, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli yöntemleri kullanması, ve diğer görev alanları paylaşımını yaparak, hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde faaliyette bulunması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsüne yakalananların sayısının 10 bin 75 kişiye yükseldiğini söyledi.

Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Koronnavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a, bu hastalığa yakalananların sayısının 10 bin 75’r yükseldiğini, 3276 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012