Zarif: Amerika, İran’ın koronavirüs ile mücadelede ilaç ve tıbbi teçhizat alımına engeldir

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta ABD'nin tek taraflı ambargolarının Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi engellediğini ve mücadelenin sürdürülmesi için yaptırımların kaldırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Zarif, Amerika’nın petrol satışı, özel sektör ihracatı, mali, ulaştırma, sigorta, bankacılık sektörlerine uyguladığı ambargoların ilaç ve tıbbi teçhizatını önlemek için yapıldığını bunun yanında havacılık sektörüne uygulanan ambargoların ve son zamanlarda da koronavirüs ile mücadelede bilgi ulaşımına engellediğini belirtti.

Zarif, bu ekonomik terörizminin bir an evvel durdurulmasını gerekli sayarak, BM ve üye ülkelerin İran devleti ve halkının Amerika’nın politikasını durdurmada yanında olmasına vurgu yaptı ve Guterres’ten mektubun Genel Kurul ve BM Güvenlik Konseyi senedi olarak yayınlamasını istedi.

Zarif’in mektubu tüm uluslararası kurumların başkanlarına ve tüm ülkelerin dışişleri bakanlarına da gönderildi.

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2012