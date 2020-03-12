Zarif, İran’ın acil tıbbi ihtiyaç listesini yayınladı

Zarif, Twitter hesabından acil başlığı ile yayınladığı mesajında, ‘’İran sağlık personeli cesaretle ilk cephede korona ile mücadele etmektedir. Onların çabaları, İran halkına tıbbi ve ilaca ulaşmak için kısıtlamalardan dolayı yavaş ilerlemektedir. En acil liste ektedir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, "Virüs, ayrım yapmıyor. İnsanoğlu da yapmamalı" diye yazdı.

Zarif, mesajının sonunda 30 kalemde oluşan İran’ın acil ihtiyaç listesini yayınladı.

Zarif'in paylaştığı 30 satırlık acil ihtiyaç listesinde, 172 milyon koruyucu maske, 100 milyon eldiven, 3 milyon 200 bin Kovid-19 tespit kiti, 1000 suni solunum cihazı gibi birçok teçhizat ve ilaç bulunuyor.

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2012