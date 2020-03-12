12 Mar 2020 20:40
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News Code: 83712015
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İran, IMF’in Korona ile mücadele için 50 milyar dolar’lık fonundan yararlanmak istedi

İran, IMF’in Korona ile mücadele için 50 milyar dolar’lık fonundan yararlanmak istedi

Tahran, IRNA- İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Korona virüs ile mücadele için İran’ın IMF tarafından tahsis edilen 50 milyar dolar’lık fondan yararlanmak istediğini belirtti.

Himmeti, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF Başkanına gönderilen bir mektupla, İran’ın Korona ile mücadelede bu fondan yararlanmak istediğini ilan ettiğini söyledi.

Himmeti, korona virüsün geniş bir şekilde ülkede yayıldığını ve bununla hem sağlık alanda mücadele edilmesi hem de ekonomik etkileri ile mücadele için IMF’deki kotası doğrultusunda bu fondan 5 milyar dolarlık yararlanmak istediğini söyledi.

Himmeti, IMF’nin bu husustaki sorumluluğunu yerine getirmesi temennisinde bulundu.

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2012

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