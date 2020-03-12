İran’a Koronavirüs’e yakalanan sayısı 10 bin 75 kişiye yükseldi

Cihanpur yaptığı açıklamada, Koronnavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a, bu hastalığa yakalananların sayısının 10 bin 75’r yükseldiğini, 3276 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Cihanpur, dünden bu yana 1075 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğini ve 75 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cihanpur dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 303'ünün Tahran, 42’sinin Kum, 79 kişinin Mazenderan, 84’ünün Gilan, 4’ünün İsfahan, 74’ünün Elburz, 88'nin Merkezi, 42 kişinin Kazvin, 40 kişinin Simnan, 25 kişinin Gülistan, 29 vakanın Rezevi Horasan, 29 vakanın Fars, 25 kişinin Luristan, , Doğu Azerbaycan'da 7, Huzistan'da 31, Yezd'de 2”, Zencan'da 17, Kurdistan'da 9, 14 kişinin Erdebil, 20 vakanın Kirmanşah, 7 kişinin Kirman, 12 vakanın Hemedan, 6 kişinin Sistan ve Beluçistan, 12'sinin Güney Horasan, 11’inin Çaharmahal ve Bahtiyari, 7 kişinin İlam, 19 vakanın Batı Azerbaycan illerinde meydana geldiğini açıkladı.

Cihanpur geçen günlerde yaptığı açıklamada, Korona teşhis laboratuvar sayısının 30'a çıktığını ve önümüzdeki günlerde bu sayının 50'ye yükseleceğine belirterek, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmelere tanık olduklarını sözlerine ekledi.

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2012