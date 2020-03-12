Çelik ihracatı ilk 11 ayda %28 arttı

İsfahan Mobareke, Huzistan, Hürmüzgan, Azerbaycan, Horasan, Güney Kave, Saba ve Binab tesislerinde 11 aylık dönemde 6 milyon 513 bin 123 ton olmaktadır.

Öte yandan İran takviminin onuncu ayı olan Behmen ayında (22 Ocak 2020-20 Şubat 2020 tarihleri arasında) çelik ihracat miktarı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %68'lik artışla 628 bin 933 ton olarak gerçekleşti.

İran, dünya’nın en büyük 10 çelik üreticisi arasında yer almaktadır ve bu rakamın bu sene 10 milyon ton olacağı beklenmektedir.

İran’ın çelik üretimi gelecek 5 yıl içinde 55 milyon ton olması beklenmektedir.

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2012