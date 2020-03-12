Garipabadi: Bazı UAEK üyeleri ajansa baskı uygulamaktadır

Gaipabadi yaptığı açıklamada, UAEK’nin İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili raporun yanında ikinci bir raporun düzenlenmesini eleştirdi.

Garipabadi, ‘’Ajansın iddiası ile ilgili ikinci bir raporun yayınlanmasına neden gerek duyulmuştur? İran bu hususta ajans ile işbirliği halindeyken neden böyle bir rapor yayınlandı? Ajans acaba tüm benzer konulara aynı şekilde mi davranıyor? ‘’ diye sordu.

Garipabadi ajansın tutumunun yapıcı ve profesyonelce olmadığını belirterek, İran’ın tutumunun da buna göre sergileneceğini söyledi.

Ajansa üye tüm ülkelerin UAEK Başkanı ve çalışanlarının şahsiyetine saygı duyması gerektiğini ifade eden Garipabadi, eski UAEK Başkanı Amano’nun Ocak 2019’a kendisi ve ajansa uygulanan baskıların tahrip edici olduğunu belirten ve ajansın bağımsızlığının korunması gerektiği sözlerini hatırlattı.

Ek Protokol 4. Madde çerçevesinde ajansın denetim istemlerinin delillerle sunulması gerektiğini ifade eden Garipabadi, ajansın mevcut denetim istemiyle muteber hukuki bir delil sunmadığını ve sadece bazı üyeler tarafından sunulan fotokopilerden oluştuğunu söyledi.

Garipabadi, bu belgelerin sahte iddialara dayandığını ve ajansa baskı amacıyla gönderildiğini belirterek, bu kabil belgelerin ajansa böyle istemlerde bulunma hakkı vermediğini ve ayrıca İran’a da bunları onaylama taahhüdü yaratmamaktadır.

Garipabadi, 2018 yılın, ajansın 1124 denetiminden 989 denetimin İran’da yapıldığını ve İran’da ortalama tüm denetimlerin yüzde 22’sinin yapıldığını ve ortalama her gün 6 denetçinin İran’da olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012