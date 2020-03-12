İnsanlık dışı ambargolar İran’daki kimyasal silah kurbanlarının tedavisini etkilemekte

Kimyasal Silahları Önleme Kurumu 93. İcra Konseyi oturumunda konuşan Ebedi, üye ülkelerin ilaç ve tedaviye ulaşmada ortaklığını istedi.

Ebedi, kimyasal silahların yok edilmesi ve konvansiyonun tüm dünyayı kapsamasının kimyasal silahlardan arınmasında önemli olduğunu belirterek, ‘’Tek kimyasal silah sahibi Amerika bunları yok etmek için imkanlarını kullanmayarak konvansiyonun gerçekleştirilmesine engel olmaktadır’’ dedi.

Ebedi, Suriye’nnin Kimyasal Silahları Önlenme Kurumu ile işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, kimyasal terörizm yok olana kadar bu işbirliğinin evam etmesini istedi.

Lahey’de Salı günü başlayan oturum yarın sona erecektir.

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2012