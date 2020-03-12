12 Mar 2020 09:15
Journalist ID: 1942
News Code: 83711086
0 Persons

Nehavendiyan: Korona, İran ve komşu ülkeler arasında ticarete engel olmamalı

Nehavendiyan: Korona, İran ve komşu ülkeler arasında ticarete engel olmamalı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekonomi Yardımcısı Mohammad Nehavendiyan, zalimce ambargolar göz önünde alınarak, korona virüsün yaygınlaşmasın komşu ülkelerle ticaret işbirliğine engel olmaması gerektiğini söyledi.

Korona’nın yaygınlaşması ile birlikte İran ticaret odaları yetkilileri katılı ile oluşturulan çalışma grubunun faaliyete başlayarak hükümet yanında yer aldığını söyledi.

Bu grubun çalışmaları ile korona’dan en fazla etkilenen mesleklerin belirlenmesi için çalışmalar yapıldığını ifade ede Nehavendiyan, bu mesleklere vergi ve bankalara ödemelerinde kolaylıkların sağlandığını ve bu hususta Pazar günü Cumhurbaşkanı Başkanlığında ekonomik komitenin yapılacağı belirtti.

Nehavendiyan, önceliğin halkın sağlığı olduğunu belirterek, sağlık protokollerinin uygulaması ile durumun normalleşeceğini söyledi.

ağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 354'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 9 bine yükseldiğini, 2959 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =