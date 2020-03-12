Nehavendiyan: Korona, İran ve komşu ülkeler arasında ticarete engel olmamalı

Korona’nın yaygınlaşması ile birlikte İran ticaret odaları yetkilileri katılı ile oluşturulan çalışma grubunun faaliyete başlayarak hükümet yanında yer aldığını söyledi.

Bu grubun çalışmaları ile korona’dan en fazla etkilenen mesleklerin belirlenmesi için çalışmalar yapıldığını ifade ede Nehavendiyan, bu mesleklere vergi ve bankalara ödemelerinde kolaylıkların sağlandığını ve bu hususta Pazar günü Cumhurbaşkanı Başkanlığında ekonomik komitenin yapılacağı belirtti.

Nehavendiyan, önceliğin halkın sağlığı olduğunu belirterek, sağlık protokollerinin uygulaması ile durumun normalleşeceğini söyledi.

ağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 354'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 9 bine yükseldiğini, 2959 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012