WHO, İran’ın Korona ile mücadelesini takdir etti

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus Gennevre’de yaptığı açıklamada, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, WHO’nun bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez" dedi.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, WHO’nun bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez." dedi.

WHO’nun virüse karşı mücadelesinin "pandemi" kararıyla değişmeyeceğini vurgulayan Ghebreyesus, ülkelerin alması gereken önlemlerin de değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Dünya daha önce koronavirüsün tetiklediği bir pandemiye şahitlik etmedi. Ve daha önce, aynı zamanda kontrol altına alınabilecek bir pandemi de görmedik. WHO, ilk vakalardan haberdar olduğu olduğu andan itibaren virüse karşı tam mücadele içindeydi." diye konuştu.

Virüse ilişkin ülkelere WHO olarak her gün "acil ve agresif" mücadele etmeleri çağrısında bulunduklarını anımsatan Ghebreyesus, "Pazartesi de söylediğim gibi sadece Kovid-19 vaka sayılarına ve etkilenen ülke sayılarına bakmak hikayenin tümünü yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Dünyada 81 ülkeden Kovid-19 vakası bildirimi olmadığını dile getiren Ghebreyesus, 57 ülkede ise 10 veya altında vaka bulunduğunu, 4 bin 291 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

WHO, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili 30 Ocak'ta da "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurmuştu.

Örgüt, en son 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü için "pandemi" ilan etmişti.

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2012