Çin, İran aleyhindeki ambargoların bir an evvel kalkmasını istedi

Lio Hua yabancı mekanizmaları bir ülkenin isteği olmadan tahmil edilmesinin diyalog sayılmayacağını ve insan haklarının artmasında bir etkisi olmayacağını söyledi.

Çin temsilcisi, uluslararası camianın İran’daki insan hakları durumu ile adaletli şekilde davranması gerektiğini ve İran’ın gelişmekte olan bir ülke olarak bu husustaki sorunlarını algılayıp ve kulak asması gerektiğini söyledi.

Lio Hua, İran aleyhine uygulanan ambargoların İran halkının insan haklarını etkilediği gibi, BM ve diğer uluslararası kurumlarında İran’a yardım etmedeki ellerini bağladığını söyledi.

Çili diplomat, mevcut zaman diliminde İran halkı ve devletinin korona ile hassa bir mücadele yürüttüğünü belirterek, tüm taraflardan bu hususta İran ile işbirliği yapmak istedi.

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2012