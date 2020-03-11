11 Mar 2020 18:27
Journalist ID: 1942
News Code: 83710676
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Çin, İran aleyhindeki ambargoların bir an evvel kalkmasını istedi

Çin, İran aleyhindeki ambargoların bir an evvel kalkmasını istedi

Tahran, IRNA- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve o ülkenin Cenevre’de düzenlenen 43. İnsan Hakları Konseyindeki temsilcisi Lio Hua, İran halkının daha fazla insan haklarının çiğnenmemesi için hemen tek taraflı ambargoların kaldırılmasını istedi.

Lio Hua yabancı mekanizmaları bir ülkenin isteği olmadan tahmil edilmesinin diyalog sayılmayacağını ve insan haklarının artmasında bir etkisi olmayacağını söyledi.

Çin temsilcisi, uluslararası camianın İran’daki insan hakları durumu ile adaletli şekilde davranması gerektiğini ve İran’ın gelişmekte olan bir ülke olarak bu husustaki sorunlarını algılayıp ve kulak asması gerektiğini söyledi.

Lio Hua, İran aleyhine uygulanan ambargoların İran halkının insan haklarını etkilediği gibi, BM ve diğer uluslararası kurumlarında İran’a yardım etmedeki ellerini bağladığını söyledi.

Çili diplomat, mevcut zaman diliminde İran halkı ve devletinin korona ile hassa bir mücadele yürüttüğünü belirterek, tüm taraflardan bu hususta İran ile işbirliği yapmak istedi.

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2012

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