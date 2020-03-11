11 Mar 2020 18:04
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News Code: 83710605
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Musevi: Temelsiz her iddiaya cevap vermemiz gerekmiyor

Musevi: Temelsiz her iddiaya cevap vermemiz gerekmiyor

Tahra, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) kendi itibarı için her boş iddiayı takip etmemesi gerektiğini belirterek, ‘’İran soruları yanıtlamıştır fakat Ajans soruları teknik ve hukuki olmalı ve bazı rejimleri siyasi emelleri takip edilmemeli zira İran onu doğu ve yapıcı görmemektedir. ‘’ dedi.

Tahran’da açıklamada bulunan Musevi, UAEK Başkanının son raporu ile ilgili, İran Atom Enerjisi Kurumunun iddiaları yanıtladığını konunun teknik konu olduğunu söyledi.

Musevi, İran’ın Ajans ile işbirliği çerçevesinin belli olduğunu ve İran’ın ajans ile en fazla işbirliğini yaptığını ifade ederek, raporda geçen konuların Avrupalı yetkililerle ilgisi olmadığını ve İran’ın bu husustaki tutumunu dile getirdiğini söyledi.

AB’nin nükleer programla ilgili son bildirisine değinen Musevi, bildirinin iki kısımdan oluştuğunu bir kısmının İran’ın ekonomik yararlar sağlanması ve diğer kısmının da taahhütlerine bağlılığı olduğunu söyledi.

Musevi, Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

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2012

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