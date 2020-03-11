Musevi İran'ın bokstaki ikinci Tokyo yolcusu

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen ve 35 ülkeden 151 boksörün katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Eleme Yarışmalarına katılarak 75 kg'de yarışan Musevi, Moğol boksöre karşı zafer kazanarak İran'ın Tokyo'ya gidecek ikinci boksörü oldu.

2 ay önce Türkiye'de düzenlenen Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na Moğol rakibine yenilen Musevi, bu defa zorlu rakibine karşı üstünlük sağlayarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Musevi'den önce bu sabah yarışan Danyal Şahbahş, 57 kg'de Hong Konglu rakibini mağlup ederek Tokyo Olimpiyat kotasını elde eden ilk .boksörümüz olmuştu.

Diğer yarışmalarda Ümit Ahmedi Sefa 52 kg'de Avustralyalı rakibine karşı mutlak üstünlüğe rağmen hakemleri acayip kararı ile yenilen sporcu olarak ilan edildi ve Tokyo'ya gitme hakkını kaybetti.

8 sporcu ile bu yarışmalara katılan İran Milli Boks Takımı'nda Alirıza İsteki teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.