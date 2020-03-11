İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 354’e yükseldi

Dünden bu yana 958 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, İran'da korona virüsüne yakalananların sayısın 9 bine yükseldiğini söyledi.

Cihanpur dünden buyana ortaya çıkan 900 civarında vakanın 256'snın Tahran, 53'ünün Kum, 32 kişinin Mazenderan, 5'inin Gilan, 170'inin İsfahan, 45'inin Elburz, 31'nin Merkezi, 27 kişinin Kazvin, 63 kişinin Simnan, 9'unun Gülistan, 34 vakanın Rezevi Horasan, 19 vakanın Fars, 9 kişinin Luristan, , Doğu Azerbaycan'da 29, Huzistan'da 17, Yezd'de 23, Zencan'da 22, Kurdistan'da 6, 1 kişinin Erdebil, 8 vakanın Kirmanşah, 18 kişinin Kirman, 7 vakanın Hemedan, 4 kişinin Sistan ve Beluçistan, 10'un Hürmüzgan, 15'inin Güney Horasan, 11'inin Kuzey Horasan, 1'sinin Çaharmahal ve Bahtiyari, 6 kişinin İlam, 27 vakanın Batı Azerbaycan, kohgiluye ve Buşehr illerinde meydana geldiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 110 binden fazla kişiden 4 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 30'a çıktığını ve önümüzdeki günlerde bu sayının 50'ye yükseleceğine işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmere tanık olduklarını sözlerine ekledi.