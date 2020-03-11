Rusya: UAEK Yönetim Kurulu, ABD'nin Nükleer Anlaşma ile ilgili politikasını reddetti

Twitter hesabından açıklama yapan Olyanov, 'UAEK Yönetim Kurulu, UAEK Genel Müdürü'nün BMGK 2231 sayılı kararı doğrultusunda İran'da nükleer tesislerin denetimi ile ilgili yayınladığı raporunu inceledi' paylaşımına bulundu.

Şu ana kadar raporda beklenmedik bir hususun olmadığını dile getiren Rus yetkili, 'Tüm Yönetim Kurulu üyeleri, ABD'nin bu anlaşma ile ilgili tutumunu eleştirerek reddetti. Bütün Yönetim Kurulu'na üye ülkeler, İran'ı Nükleer Anlaşma'yı tam olarak yerine getirmeye çağırıyor' diye ekledi.

UAEK Yönetim Kurulu toplantısı 9 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Öte yandan UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, İran ile UAEK arasında Nükeer Anlaşma'nın denetlenmesi hususunda her hangi bir değişiklik yaşanmadığını ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenelenen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Hakemler Konseyi toplantısında konuşan Grossi, UAEK'nin kurallar ve anlaşmalar uyarınca İran nükleer programını denetlemeye devam ettiğini belirtti.

İran'da bazı tesislerle ilgili iddiasını tekrar eden Grossi, Tahran'ın UAEK'nin bazı sorularına şeffaf yanıt vermediğini söyledi.

UAEK'nin İran'ın daha önceden ilan etmediği 3 tesisle ilgili sorular yönelttiğini ifade eden UAEK Genel Müdürü Grossi, 'UAEK İran'ın erişim sağlamadığı iki mekana erişmeyi amaçlamıştır. İran'ın UAEK'nin erişmek istediği mekanlar konusunda gereken iş birliği yapmasını bekliyoruz' diye konuştu.

İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin askıya almasına dikkati çeken Grossi, 'İran 5 Ocak'tan itibaren anlaşma çerçevesinde koyulan sınırlamaların hiçbirine tabi olmayacağını ifade etmişti. Ancak İran'ın UAEK ile iş birliği düzeyinde ve Nükleer Anlaşma'nın denetlenmesi hususunda her hangi bir değişiklik yaşanmamıştır' diye kaydetti.

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi de UAEK'nin son İran raporu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda ilkelere aykırı ve tehlikeli eylemlerin önüne geçmektedir' dedi..

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Garipabadi, 'Maalesef bir kez daha ABD ve İsrail rejimi, UAEK'ye ana sözleşmesindeki görevlerinden uzak durmak için baskı uygulayarak, İran ile bu kurum arasındaki aktif ve yapıcı iş birliği ve ilişkilere gölge düşürmek istiyorlar' diye belirtti.

İstihbarat örgütlerinin uydurduğu yalanlara önem vermek isteyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki tehlikeli ve kurallara aykırı kararlara karşı koyduklarını ifade eden Garipabadi, 'UAEK'nin İsrail rejimi dahil diğer ülkelerin istihbarat örgütlerinin yalan ve sahte haberlerine inanarak İran'dan açıklama beklemesi veya nükleer tesislere daha fazla erişim sağlama talebi, UAEK'nin doğrulama belgeleri ile çeliştiği gibi, İran için de bu isteklere karşılık vermesi için her hangi bir taahhüt görmemektedir' diye konuştu.

Garipabadi, 'Diğer ülkelerin bu tür komplolara karşı temelli adım atmadıkları durumunda kendi milli egemenlikleri de ayaklar altına alınacak' diye ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu dün 3 Mart'ta yayınladığı son raporunda, İran'ın 3 tesise erişimi engellediğini ve UAEK'nin bildirilmeyen nükleer maddelerle ilgili sorularına fazla yanıt vermediğini bildirdi.