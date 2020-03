ABD'de tutuklu bulunan İranlı tutukluların sağlığından endişe duyuyoruz

Video-konferans şeklinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Musevi, 'Kanıtlayıcı her hangi bir delil olmaksızın tutuklu bulunan bu tutuklu ve rehineleri İran'a getirmeye hazırız. ABD'nin onların sağlığına önem vermesini umuyoruz. Maalesef ABD durumu kötüye kullanarak İran veya Çin'de veya diğer muhalif her hangi bür ülkede korona virüsü ortaya çıktığı an, bu hükümetleri güçsüz olarak lanse etmeye çalıştı, ancak dediğim gibi bu mesele onları da etkisi altına alır' diye konuştu.

'Umursamaz Devlet Başkanı'nın (Trump) diğer ülkelerde hayali projeler üzerine tükettikleri kaynakları kendi vatandaşlarının sağlığı için harcaması daha iyidir' diyen Musevi, 'İran sınırlarının tamamının açık olduğunu ifade ederek, 'Dışişleri Bakanlığı olarak komşu ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerimizde en az hasar görmeyi hedefliyoruz' diye belirtti.

ABD ilaç ve gıda transfer yolunu kapatmış ancak küstahlıkla bunu inkar ediyor

ABD'nin uyguladığı ambargoların korona ile mücadele üzerindeki etkisi ile ilgili soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'Biz maksimum baskı politikası çerçevesinde devreye sokulan yasa dışı yaptırımların İran halkının genel sağlık ve refah düzeyi üzerinde etkisi olduğunu söylüyoruz.. İlaç ve gıdanın ambargo kapsamına alınmaması gerekirken ve onlar da bunu iddia etmelerine karşın, ilaç ve gıda transfer yolunu kapatılmış ve Amerikan yetkililer yüzsüzlükle bunu inkar ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Teknik sorunlar İran ile Avrupa arasındaki uçuşlarının iptaline neden oldu

İran'ın Avrupa uçuşlarının askıya alınmasının teknik kaynaklı olduğuna dikkati çeken Musevi, bunun ABD'nin baskılarından kaynaklanabileceğini de kaydetti.

Musevi ayrıca korona virüsüne karşı yurt dışında yaşayan İranlılardan yardım alıp almadıkları ile ilgili, 'Yurt dışında yaşayan İranlıların kendi vatandaşlarını destek mesajları paylaştıklarını gördük. İran Büyükelçilik ve misyonları ayni ve nakdi yardımları almaya hazır' diye ekledi.