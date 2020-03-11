İran: ABD yaptırım uygulayarak pratikte İran'a tıbbi malzeme ve ilacın gönderilmesini engellemiştir

UAEK Hakemler Kurulu dönem toplantısında konuşan Garipabadi, UAEK Genel Müdürü'nün İran'ın Nükleer Anlaşma ile ilgili tutumuna yönelik yeni raporuna işaret ederek, ülkemizin bu konudaki görüşünü paylaştı.

İran'ın Nükleer Anlaşma'nın 26. ve 36. maddeleri doğrultusunda attığı tüm adımları geri alabileceğine dikkati çeken Garipabadi, 'Bunun için anlaşmaya bağlı tüm taraflar, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Ancak İran'ın ambargolar nedeniyle uğradığı zararlar teladi edilecek mi? Onlar İran'ın ABD'nin yasa dışı eylemleri neticesinde uğradığı milyarlarca avroyu telafi edebilir mi? diye Avrupalıları eleştirdi.

İran temsilcisi konuşmasını şöyle sürsürdü:

'İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na üye ülkelerin Saddam rejimine verdiği kimyasal silahların kurbanıdır. Bu yardımlar sayesinde 13 binden fazla şehit ve 100 binden fazla gazimiz oldu. Bu gazilerden her gün birkaçı kimyasal silahların oluşturduğu hastalıklar sonucu hayatını kaybediyor.

ABD rejimi ilaç ve gıdanın ambargolara maruz kalmadığını iddia etmesine karşın, mali transferün önünde kısıtlama ve engellemeler çıkardığı gibi ilaç ve tıbbi şirketleri tehdit ederek, pratikte tıbbi malzeme ve ilaçların İran'a gönderilmesinin önüne geçmiştir'.