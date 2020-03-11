İranlı boksör 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen ve 35 ülkeden 151 boksörün katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Eleme Yarışmalarına katılan Şahbahş 57 kg'de Hong Konglu rakibini mağlup ederek Olimpiyat kotasını elde etti.

Diğer yarışmalarda Ümit Ahmedi Sefa 52 kg'de Avustralyalı rakibine karşı mutlak üstünlüğe rağmen hakemleri acayip kararı ile yenilen sporcu olarak ilan edildi ve Tokyo'ya gitme hakkını kaybetti.

Eşkan Rızayi 63 kg'de, Şahin Musevi ise 75 kg'de sırasıyla Tacik ve Moğol boksörler ile yarışacak.

8 sporcu ile bu yarışmalara katılan İran Milli Boks Takımı'nda Alirıza İsteki teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.