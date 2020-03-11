11 Mar 2020 14:00
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News Code: 83710184
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'Evlenme Projesi, İsviçre Visions du Réel Festivali'ne katılmayı başardı

'Evlenme Projesi, İsviçre Visions du Réel Festivali'ne katılmayı başardı

Tahran, İRNA- Hisam İslami ile Atiye Tahirzade'nin yönettiği, Belgesel ve Deneyim Sinemasını Yayma Merkezi'nin yapımcılığını üstlendiği 'Evlenme Projesi' belgeseli, İsviçre Visions du Réel Film Festivali'nde vizyona girecek.

Evlenme Projesi 23 Nisan- 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek Visions du Réel Film Festivali'nin 'Coğrafi Enlemler' adlı rekabetin olmadığı kategoride seyirci ile buluşacak.

Dünyanın güncel ve inovatif belgeselleri seyirci ile buluşturmayı hedefleyen festivalde gösterime girecek Evlenme Projesi, bu ay Yunanistan'ın Selanik kentindeki 22. Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne katılması beklenirken, korona virüsü salgını nedeniyle festival iptal edildi.

Sinir hastalalarının bulunduğu bir sağlık merkezinde evlenme teklifi ettikleri nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalan hastaları odağına alan Evlenme Projesi, Belgesel ve Deneyim Sinemasını Yayma Merkezi tarafından yapıldı.

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