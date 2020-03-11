Korona hastalarının taranmasında kullanılan akıllı termal kameralar görücüye çıktı

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren yerli uzmanlar, gece gündüz çalışarak korona hastalarının taranmasında kullanılan akıllı termal kameraları üretmeyi başardı. Kameraların seri üretime başladığı duyuruldu.

SAİRAN Elektronik Sanayi Şirketi Genel Müdürü General Şahruh Şehram, ürünlerin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, 'Korona virüsü hastalığının ortaya çıkmasından beri savunma sanayi ekipleri tüm bilimsel kapasitelerini seferber ederek, bu ürünü üretme başarısını elde etti' dedi.

Hastaların vücut ısılarının derecesini daha hızlı ölçebişen bu kamera, aynı anda birkaç kişide hastalığı teşhid edebiliyor.

Vücut ısısı normalin üzerinde olan kişilerin kamera sayesinde teşhis ediliğini kaydeden General Şehram, bu ürünün yabancı benzer ürünlere karşı hem rekabet edebilir ve hem çok ucuz olduğunu söyledi.

Bu ürünün seri üretime geçmesi ile milyonlarca dolar döviz girdisi sağlayacaklarını açıklayan İranlı yetkili, ülkenin ihtiyaç duyduğu noktalarda kameraların yerleştirilmeye başlanacağını sözlerine ekledi.