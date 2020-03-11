İran filmi 2 ABD festivalinde gösterime girecek

Güle Güle Olimpiyat filmi daha önce İtalya, Portekiz ve Macaristan'daki festivallere katılmıştı.



Westchester festivali 24-26 Nisan'da New York'ta düzenlenecek.



Uluslararası WorldFest Houston Film Festivali ise, dünyanın en uzun üçüncü ve en eski bağımsız film ve video festivali olarak kabul edilmektedir. 1968 yılında Uluslararası Film Topluluğu olarak kurulan etkinlik her yıl Nisan ayında düzenleniyor.



Güle Güle Olimpiyat'ta Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda birçok sorunla karşılaşan bir denizcinin hikayesini anlatıyor.

Ramin Rastad, Ferecullah Gülsefidi, Humen Cevadi, Mehri Al-i Ağa, Tahire Amuzade, Aseer Sendusi, Murtaza Kadiri, Cabir Vusuğ, Alirıza Şehristani ve Meryem Cihani bu filmde rol oynadı.