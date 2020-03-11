Ryabkov: Nükleer meselenin siyasileştirilmeden çözülmesi gerekiyor

Ryabkov, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın İran ile UAEK arasındaki son meselenin tamamen teknik olarak ve her hangi bir siyasi saiklerden uzak çözülmesi gerektiğine inandığını söyledi.

ABD’nin uyguladığı ambargolar nedeniyle İran'ın korona virüsüne karşı mücadele konusunda yeterli ilaç ve tıbbi malzeme sağlayamadığı için bir sürü İran vatandaşının hayatlarını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın ambargolarla ilgili aldığı pozisyonunun açık olduğunu ve ABD’nin İran'a karşı eylemlerinin tamamen tek taraflı ve yasa dışı olduğunu sürekli vurguladıklarını ifade etti.

Rusya'nın bu alanda UAEK'yı teknik yola dönmesi için her türlü çabayı göstereceğini açıklayan Rus yetkili, Rus yetkililerin İran'a ihtiyaç duyduğu ekipman ve tıbbi yardımı sağlamada yardımcı olmaya hazır olduklarını ve bu alandaki çabalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu dün 3 Mart'ta yayınladığı son raporunda, İran'ın 3 tesise erişimi engellediğini ve UAEK'nin bildirilmeyen nükleer maddelerle ilgili sorularına fazla yanıt vermediğini bildirdi.

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi ise İran'ın Buşehr Nükleer Elektrik Santrali ile ilgili ortaya atılan yanıltıcı ifadeleri eleştirmişti.