DSÖ, İran'ın koronavirüs ile mücadeledeki önlemlerini takdir etti

Sorhe Hisar ve Hakkani bakım ünitelerini ve Şemiranant Sağlık Merkezi'nde incelemelerde bulunan DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durum Direktör Vekili Dr. Richard Brennan ve DSÖ'nün İran'daki temsilcisi Christoph Hamelmann, İran'ın son derece bulaşıcı bu virüse karşı eylemlerinin takdire şayan olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, sistemlerin taranması ve tanımlanması, bölümlere ayrılması ve triyajı ile İran sağlık ağlarında ve tüm sağlık sistemlerinde sağlık sorunlarının iyileştiği veya şüphelenildiği hastaların sağlık durumunun izlenmesini ilginç bulduklarını belirterek, hastaların sağlık koşullarının telefon ya da sağlık uzmanları tarafından ihtiyaç duyulsa bile, mevcut durumda çok önemli olduğunu ifade etti.

DSÖ temsilcileri ayrıca farklı organların ve kurumların tek bir örgüt adı altında bu salgınla mücadele etmeleri amacıyla toplanmalarını ve birlik olmalarını övdü.

Dün Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 291'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 8042'ye yükseldiğini, 2731 kişinin ise iyileştiğini bildirmişti.

Aralık ayının sonundan beri Çin'in Vuhan kentine yayılmaya başlayan korona virüsü, halihazırda ABD, Fransa, Avustralya, Tayland, Malezya, Güney Kore, Japonya, Kanada, İsveç, İspanya ve BAE dahil olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye yayıldı ve şimdiye kadar yaklaşık 4 binden fazla kişinin ölümüne sebep olmuştur.